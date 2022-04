Debutó en Aldosivi, tiene un amplio recorrido por el ascenso y ahora se sumó a Huracán: “Quiero tratar de darlo todo por el club”

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Nació en Mar del Plata, dónde vivió hasta los 9 años y terminó de criarse en San Antonio Oeste, donde comenzó su vida en el fútbol, en Racing de ese poblado; un club que busca volver a ponerse en funcionamiento para seguir promoviendo jugadores, luego que estuvo casi abandonado tras un juicio por la muerte de un chico, que falleció electrocutado cuando se apoyó en el alambrado perimetral de la cancha de alquiler.

Brian Toro es el último refuerzo de Huracán. El volante central se incorporó el último viernes y con su llegada el Globo salió del mercado de pases. Así lo confirmaron a PDC fuentes oficiales del club.

Toro tiene amplió recorrido por el ascenso. Jugó en Sol de Mayo; Racing de Olavarría, donde tuvo dos procesos; Deportivo Roca; Independiente de Neuquén; Olimpo, donde sólo estuvo dos meses por un cambio de dirigencia; Bolívar y Sansinena, su último club y donde también tuvo dos pasos. Ahora se sumó al Globo, el equipo de Carlos Padín, que se prepara para el próximo Torneo Regional, con el objetivo de buscar el ascenso tan preciado por todos.

Toro asegura que viene aportar su experiencia, que incluye su paso por Aldosivi de Mar del Plata, adonde llegó con edad de cuarta y se quedó hasta los 22 años, debutando en el primer equipo de la mano de Darío Franco, en Copa Argentina, e integrando el plantel que ascendió a Primera División.

Respecto a su llegada al Globo, asegura que se da en un momento muy especial para él. “La verdad que me agarró en un momento especial. Con mi familia yo me había metido a hacer un emprendimiento en la temporada en San Antonio y no me dieron los tiempos para volver a Sansinena, que era la idea. En ese momento me llegó la oportunidad de volver a Olavarría y justo llegó el llamado de Carlos y de Rubén, el vicepresidente de Huracán. Cuando me llamaron no tuve dudas, porque por ahí, para uno que se ha criado acá en la Patagonia, sabe la historia de Huracán; la historia, la gente, y la verdad que estaba buscando eso: volver a sentirme bien, encontrarme conmigo mismo, encontrarme con mi mejor versión y bueno, tiene mucho que ver el club, la historia y la gente”.

Para su llegada fue fundamental Padín, a quien solo había enfrentado. “Ya lo conocía del ambiente, nos habíamos cruzado, y un día hablando me dijo que ya había visto algunos partidos. Habíamos venido a jugar con Newbery acá, y la verdad que estoy agradecido por la oportunidad”.

Respecto, a su llegada y su integración a un plantel en formación, el volante, es claro. “La idea es aportar lo que uno ha venido agarrando en Federal. La idea es esa, enseñarle a los más jóvenes lo que uno va aprendiendo. Y respecto al equipo, me caracterizo por ser un jugador de marca, más posicional. La verdad que quiero dar mi mejor versión, ponerme bien para lo que viene y aportar mucha entrega al equipo, equilibrio, tratar de dar el primer pase limpio y estar cada vez que me necesiten: tratar de darlo todo por el club”.

SU PRIMERA IMPRESIÓN

Toro llegó el último viernes a Comodoro y pudo ver el amistoso frente a Nueva Chicago. El volante asegura que se llevó una buena imagen del equipo. “Los chicos estuvieron a la altura de las circunstancias. Me sorprendió mucho la gente, porque era un amistoso y por ahí uno está acostumbrado a ver gente en los partidos oficiales, en lo que es Federal A. Y al equipo lo vi muy bien. Los chicos en todo momento controlaron el partido, es más, nos empataron en la última jugada, pero intentaron jugar en todo momento, así que contento en ese sentido, por lo que vi en la cancha. trataremos de adaptarnos y así aportar mi granito de arena al club”, sentenció Toro, la última incorporación del Globo.