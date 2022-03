(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Ferro viene de golear a Diadema y ahora enfrentará a Oeste, que dejó en el camino a Stella Maris en la Liguilla de la Primera B de Comodoro Rivadavia. El plantel de km5 entrenó en el estadio para familiarizarse con el terreno de juego donde jugará frente a los de Valle C.

El delantero Leandro Alaniz habló en exclusiva con Pasta de Campeón sobre este encuentro especial. "El plantel está bien, con ganas y mucha ilusión por todo lo que estamos viviendo, y ver a los compañeros que son hinchas de este club es un plus, y una gran responsabilidad para los que venimos de afuera a tratar de lograr el objetivo, y poner al club donde se merece estar", aseguró el ex delantero de CAI y que logró el ascenso a la máxima categoría con Caleta Córdova.

El "Puma" analizó el juego pasado con los de km27, y asegura que si bien el resultado fue abultado no fue tan sencillo. "Los primeros minutos muy duros, de mucha pelea pero tenemos jugadores con experiencia y eso hizo que golpeáramos en los momentos justos e irnos al descanso con más tranquilidad y asi afrontar el resto del partido cuidando algunos jugadores. Y con respecto al partido con Oeste, todos son diferentes con propuestas distintas pero nosotros tenemos que pensar en nuestro juego, y corregir las cosas que se hicieron mal, sabiendo que el rival nos va a salir a buscar desde el minuto uno", explicó.

Esta temporada llegó a Ferro, luego de un paso por La Pampa, donde es oriundo. Alaniz asegura que al no poder entrenar a la par de sus compañeros por razones laborales, está dando ventaja. "En lo personal no me siento al cien por no poder estar a la par de mis compañeros en el día a día entrenando por razones laborables, pero uno entra a la cancha tratando de dejar siempre todo por cada uno de ellos y creo que bien o mal le he cumplido hasta el momento tanto al club como a mis compañeros, pero uno siempre quiere mas y tengo esa confianza para poder dar un poco mas de mí en estos encuentros y aportar con gol, que es para lo que me trajeron", destacó.

Por último, resaltó el delantero que Ferro llega con todos sus jugadores al duelo con Oeste, y van por todo. "El plantel esta completo, solo esperando la situación de Andretta que había sido suspendido. Si bien terminamos varios con molestias el fin de semana con Diadema, estamos bien y con muchas ganas que llegue el sábado y poder regalarle un buen fin de semana al barrio que se lo merece", concluyó.