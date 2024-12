El Municipio de Comodoro Rivadavia aclaró que "se trabaja en una salida para atender la demanda de los dirigentes del Club Jorge Newbery. Hay predisposición para solucionar un conflicto no deseado por las actuales autoridades".

En este sentido, el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría, explicó que: "Sobre finales de la gestión anterior se firmó un convenio que preveía un traspaso de fondos al Municipio por 100 millones de pesos, que entonces cubría el 73 por ciento de un triángulo de 1.050 metros cuadrados. El Municipio se hacía cargo del resto para terminar con la obra".

"A la par, se disparó la inflación al 23 por ciento en enero y 16 en febrero. Los costos se habían elevado sustancialmente y el Municipio ya no estaba en condiciones de hacerse cargo", explicó Barría, aclarando que ese dinero depositado en una cuenta no se puede disponer por carecer de una partida específica.

La Liga de Fútbol de Comodoro se prepara para la elección más caliente de la última década

"No se trataba de bajarle los 100 millones de pesos a Newbery porque nosotros debemos administrar y ejecutar esa obra, con inspecciones y demás", explicó.

Según informaron desde el Municipio, Asesoría Letrada propuso una agenda al convenio para darle el dinero directamente al club, y que sus directivos "definan hasta dónde llegarían con la obra originariamente prevista".

"Ahora tenemos que resolver qué es mejor para darle continuidad a la obra. Entiendo que el club exige los 100 millones, pero no tenemos la disponibilidad por no estar ratificado el convenio. Está en nuestra cuenta, pero no podemos generar un proceso administrativo para bajar los fondos por no poder asignar partida presupuestaria", finalizó Barría.

Busciglio no seguiría en Newbery y podría continuar su carrera en otro club de Comodoro

Con información Prensa Municipalidad de Comodoro, editada y redactada por un periodista de Pasta de Campeón/ADNSUR