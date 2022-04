Es hincha de Vélez y consiguió el primer carnet de socio "no binario" del fútbol argentino

“Vélez tiene un Departamento de Género y en la página web hay artículos sobre eso. Por eso me animé a mandar un mail. Pensé: ‘Me tiro un lance’. A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, contó Naimid Cirelli.

Cirelli es periodista, nació en Liniers, es fanático de Vélez Sarsfield y se convirtió en la primera persona no binaria en tener un carnet de socio que refleja su identidad de género autopercibida.

Luego de ese intercambio de mails y de algunas conversaciones se abrió un proceso que duró siete meses, pero que terminó con una foto en la que Naimid muestra una enorme sonrisa y exhibe ante la cámara su carnet como “primer socie no binarie de la historia de Vélez”, según publicó en sus redes.

“Soy de Liniers, nací ahí y toda mi familia es de la zona, mis abuelos son de Versalles. Mi relación con el club de niño fue cercana: iba a un colegio al que iban muchos jugadores de la Reserva y yo era socio e iba a la pileta. Nunca fui apasionado del fútbol, pero la institución sí estaba dentro de mi vida y de lo cotidiano”, relató el periodista en diálogo con TN.

A pesar de que tuvo una espera de casi siete meses, Naimid repasa el proceso de entrega de su carnet como persona no binaria como una experiencia agradable.

De hecho, la credencial que le dieron no dice la palabra “Socie” (aún están haciendo el proceso para poder incluir el lenguaje inclusivo en el sistema), sino que dice que es el “Socio” (y luego el número) y más abajo dice que es la “Socia”, seguido de su nombre y apellido. “A mí me parece muy divertido”, celebró.

“Es mi primer reconocimiento como persona no binaria dentro de una institución y es en mi barrio”, subraya Naimid, que aún no pudo tramitar su nuevo DNI debido a que por trabajo tiene que viajar seguido al exterior y hay muchos países que aún no reconocen la “X” en el casillero que identifica al género de la persona.