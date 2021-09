(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La accidentada carrera de la Clase 2 del Turismo Nacional sigue dando que hablar. A las palabras de Renzo Blotta, principal involucrado en el accidente cuando venía liderando la competencia, se suman las declaraciones de Emanuel Abdala, quien llega peleando el campeonato y si bien hizo un remontada excelente, es consciente que así no se puede correr.

"Fue un domingo impensado. Largue P36 y pude salir de todos los golpes y llegar en el P8.Con un gran ritmo en el auto sobre el final. Toda la suerte que no tuve en las otras carreras , ayer tuve todo a favor y pude salir sin problemas de cada golpe que hubo. Una carrera muy fea con momentos que me dieron miedo por mis colegas. Muchísimos golpes en lugares que no deben darse", afirmó el actual escolta del campeonato.

El mayor de los hermanos Abdala piensa en la próxima cita que será nada más y nada menos que en el autódromo "Mar y Valle" de Trelew, donde buscará pasar al frente en certamen y cortar la mala racha.

"Solo quiero agradecer a mi familia y equipo por la contención que tuve el sábado que tan mal la pasé. Dios estuvo de mi lado y me lo hizo sentir. Próxima fecha en el Mar y Valle", concluyó.