Valentino López, hijo de la modelo Wanda Nara, sorprendió y reveló el "calvario" que vivió en su estadía en Francia. El adolescente, que actualmente juega en las inferiores de River Plate, participó de unas jornadas de clubes. Sin embargo, al momento de tomar la palabra, contó el "infierno" que vivió en tierras parisinas.

Cabe destacar que el joven se encontraba viviendo allí con sus hermanos, su madre y Mauro Icardi, actual pareja de Wanda Nara, cuando vestía la camiseta del Paris Saint Germain. En ese contexto, Valentino recordó la difícil situación que atravesó. "Francia fue un cambio muy grande para mi familia", comenzó diciendo.

“No sabíamos hablar con la gente, íbamos a comprar unas papas fritas y nos costaba, íbamos a entrenar con mis hermanos y se nos complicaba porque todos nos miraban con cara de ‘ese es el hijo de’, ‘está acá solo por él’, y eso me dolía mucho”, agregó.

“Hubo momentos muy difíciles en mi vida donde ya no quería jugar más. Imagínate estar jugando en el PSG y ya no querer... es raro. Terminó el año y me di cuenta de que todo tenía que cambiar”, agregó. Sin embargo, decidió seguir el consejo de su padre Maxi López, jugador que vistió la camiseta de River Plate, Barcelona y Milán, entre otros.

“Mi papá me dijo ‘River es familia'. Vine a probar acá (River) y desde el primer día mis compañeros fueron unos cracks, los técnicos.... En una semana quedé y estaba muy feliz”, concluyó.