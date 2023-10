Wanda Nara explotó de bronca con L-Gante luego de confirmar que tiene leucemia: "Me tocó..."

Luego de viajar desde Italia a Turquía para festejar el cumpleaños de su hija Isabella en familia y luego regresar a las prácticas del Ballando con le stelle, Wanda Nara confirmó que tiene leucemia desde sus historias virtuales.

Ante la consulta de uno de sus seguidores, la empresaria lanzó un picante mensaje que pareció claramente dirigido a L-Gante.

Esto tendría que ver con las declaraciones que hizo recientemente el cantante sobre los detalles que brindó del romance entre ellos durante los primeros meses del 2023.

"¿Creés en la amistad entre el hombre y la mujer?" fue la pregunta. "Sí creo, hasta que se confundieron y me tocó alejarme. Porque soy muy buena amiga. De esa que están más en las malas que en las buenas. En las malas te doy mi alma para que puedas salir. Pero si me fallás me alejo", disparó letal en obvia referencia al vínculo que mantuvo con el cantante.

Por otra parte, ante una posterior consulta queriendo saber algo que no le guste, Wanda Nara volvió a arremeter sin pelos en la lengua: "¡No me gusta la gente falsa! Esas que te cuentan lo peor de una persona y después los ves íntimos".