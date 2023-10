Zaira Nara renunció al Bailando 2023 y dejó consecuencias económicas para Marcelo Tinelli por la figura que representa en cuestiones de publicidad.

Sin embargo y aunque su salida estaba relacionada con un comentario despectivo de Coti Romero acerca de su familia, en las últimas horas salió a la luz el verdadero motivo.

Tras los polémicos dichos de la ex Gran Hermano, Zaira afirmó a través de sus redes sociales que “a partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

Pero Paula Varela en Socios del espectáculo (eltrece), reveló que la decisión fue tomada luego de que encontrarse con el video del momento en TikTok, red social que utilizaría su hija Malaika.

“La verdad es que a ella le dolió que su hija pueda ver que digan eso de su madre, por eso toma la determinación de ponerlo en un tuit”, indicó la panelista.

Por su parte, Marcelo Tinelli le reconoció su deseo de que continúe, al menos, como jurado del ciclo cuando Pampita abandone su silla por los viajes de trabajo que pactó.

“Marcelo me dice que, cuando lo leen en vivo (el tuit), él se sorprendió, no entendió la gravedad. Que después habló con Zaira, que logró entender. Pero que para él es un chiste que ella tendría que haber dejado pasar, en el sentido de no darle entidad a la persona que se lo decía”, cerró Varela.