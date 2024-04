El actual entrenador de Laprida brindó una entrevista para Tiempo Deportivo en donde habló de la buena actualidad de su equipo (marcha puntero en el campeonato local) y se refirió a Jorge Newbery, club en el que trabajó varios años como ayudante de campo y en inferiores.

Sobre el presente del conjunto del Far West, comentó que: "Hemos podido, tanto el año pasado como éste, armar un proceso, encausándonos en un trabajo diario. En el torneo anterior no habíamos arrancado de esta manera, este año hemos podido contratar algunos chicos que nos brindan jerarquía y que en los momentos cruciales te dan ese plus".