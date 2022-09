Boca venció a River Plate por 1-0 con un testazo de Darío Benedetto que conectó y anotó el único gol del encuentro a través de un testazo que nada pudo hacer Armani.

Posteriormente al superclásico, el delantero de Boca Juniors dio su palabra y contó acerca de la gran sequía con la camiseta “Xeneize”.

“¿Por qué el gesto en el festejo? Hablan mucho, me encanta cuando puedo cerrarle la boca a todos”, dijo de forma desafiante Darío Benedetto.

El delantero no marcaba un gol en Boca desde el 15 de junio pasado. Quebró la racha en el que fue, acaso, el mejor escenario posible: contra River, en la Bombonera y ante el público “Xeneize: “La verdad es que soñaba con un partido así", remarcó.

Se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir, son rachas que tienen los delanteros pero me mantuve tranquilo, mis compañeros me dieron confianza y trabajé duro día a día”, dijo.

"Estuve fuerte de la cabeza, comos siempre, el grupo está más unido que nunca. Hoy hicimos un gran partido, creo que este es el camino a seguir, contento, la gente se merece esto”, agregó

"Era hoy, ya si no era hoy, no era nunca más, me resignaba... Estoy muy contento en lo indivdual pero más que nada en lo colectivo. Hicimos un partido muy completo, 85 mintuos del partido fue nuestro y creo que este es el camino que tenemos que seguir, todos juntos”, remarcó.

“No me pesaba la racha. Estoy muy contento de tener puesta la camiseta de Boca, estoy muy agradecido por el cariño que me dan los hinchas. Tenía que salir a jugar por ellos, por la familia y en algún momento tenía que cambiar la racha, este era el partido así que feliz por eso”, sostuvo.

"Falta mucho, quedan muchas fechas, pero el escudo de Boca ya está entre los primeros tres del campeonato y eso era lo que teníamos que hacer”, culminó.