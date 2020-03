El defensor de San Pablo y la Selección masculina de Brasil Dani Alves apuntó contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, por no tomar los recaudos necesarios apra combatir el coronavirus y minimizar los efectos de la enfermedad.

Luego de que Bolsonaro volviera a desestimar la peligrosidad del virus originado en China y lo tratara como una "gripecita" o "resfriadito, el lateral derecho realizó una dura publicación en redes sociales para criticar la idea de terminar con el aislamiento. Además, criticó la postura de los medios de comunicación que generan "histeria" y "pavor" en la población.

"Señor Presidente, respeto mucho su presidencia, hay muchas familias y personas trabajando para combatir esta pandemia y ustedes, como las personas más importantes en ese país, también deben rezar por el bien de nuestros país y nuestra gente", señaló el multicampeón con Barcelona, PSG y Juventus, entre otros.

El defensor indicó que es "un momento muy difícil para el mundo" y para Brasil y por ende no sede "deshacer" el aislamiento, sobre todo al no existir una cura para ella. "Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos", agregó. Y concluyó: "¡Dios bendiga a Brasil y al Mundo!"

La situación del coronavirus genera mucha preocupación debido a los pocos cuidados del gobierno de Bolsonaro que permitieron un crecimiento rápido de la enfermedad. Ya se registran más de 2000 infectados y 46 muertos por el COVID-19. En San Pablo, donde vive Alves, se concentra uno de los focos más importantes, con 810 casos confirmados y 40 de las víctimas mortales.