(Pasta de Campeón - ADNSUR) - “Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores. Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar”, indicó De Paul, tras la finalización del partido en el que Argentina se coronó campeón del Mundo.

🇦🇷 ¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆

“Amo a todos los argentinos. Los dejamos en la cima del Mundo. Ojalá todo el país esté tan feliz como nosotros. No lo puedo creer pero somos justos campeones”, completó De Paul.

Argentina se coronó campeón del Mundo tras vencer hoy a Francia por 4 a 2 en la definición por penales, tras igualar 3 a 3 luego de 120 minutos de juego en la final jugada en Qatar.