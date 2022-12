Mauricio Macri se encuentra en Qatar, viendo el mundial como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA y en díalogo con la prensa, se defendió de su fama de “mufa”.

Tras una charla con Radio Rivadavia, mencionó: "Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte”.

“No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto. Nos hemos enamorado de ideas muy destructivas que nos llevaron a los niveles de pobreza que tenemos ahora”, aseguró el expresidente argentino.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Respecto al partido del próximo martes, ante Croacia, Macri dijo: “Es durísimo, para mi el mejor equipo del Mundial, no tienen ni a Messi ni a Mbappé, pero todos juegan, no la regalan nunca, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros o como le pasó a Brasil”.

Además se refirió al gobierno y explicó "no tiene nada que ver con los méritos de la Selección argentina. Lo que pasa es exclusivo mérito del cuerpo técnico y los jugadores. Y algo en el límite de la AFA".