Alejandro es uno de los hinchas más populares de Comodoro que se encuentra en Qatar. En Pasta de Campeón y ADNSUR contamos su historia y todo lo que le costó poder viajar a alentar a la Selección Argentina.

El hincha de Jorge Newbery está haciendo un gran esfuerzo para poder estar hasta el último día, y hasta varias personas de Comodoro lo ayudaron económicamente en las últimas horas para que pueda continuar su aventura en Doha. Hoy, en diálogo con PDC-ADNSUR, contó que pudo conseguir una entrada para ingresar al partido ante Croacia gracias a Héctor el “Negro” Enrique.

Sí, el campeón del Mundo del 86 ayudó al comodorense y él mismo lo contó totalmente emocionado: “Ayer nos fuimos temprano al hotel de AFA para poder conseguir una entrada, con el poco presupuesto que tenemos no podemos pagar una reventa. Por eso fuimos a acampar al hotel de AFA”.

“Nos habían dicho que nos vayamos, habíamos quedado 20 personas, di la vuelta y me crucé al ´Negro´ Enrique, le pedí una foto porque soy fanático de él. Le dije que era de Comodoro, le conté mi historia, todo lo que me había costado llegar hasta acá y que estaba desde las 9 de la mañana para tratar de conseguir una entrada. Le dije que lo único que quería era comprar mi entrada oficial”, contó.

“Me dijo: ´sabes qué hermano, yo te voy a ayudar´. Entramos y dijo que me den una entrada. Pero lo más emocionante fue cuando me dijo ´quiero que cuando estés en Comodoro te acuerdes de mí´, y me puse a llorar. Tuve la bendición de que me pueda dar una entrada este hombre. Le lloré en la cara porque me emocionó el gesto y se me vino todo lo que luché por estar acá”, explicó.