El pasado 30 de abril, luego de la carrera de Turismo Carretera, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se vivió un escándalo que tuvo como protagonista al piloto Manu Urcera y a un fanático.

El actual novio de Nicole Neumann, agredió a un hombre tras una breve conversación. Por este motivo, tuvieron que realizarle cuatro puntos en su cabeza y perdió parte de sus dientes.

Sin embargo, en las últimas horas el fanático, llamado Ramiro, rompió el silenció y hablo sobre lo que sucedió ese día.

“Todo empezó con un chiste. Me fui a sacar una foto con él y quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. Jamás le dije cornudo”, comenzó diciendo en Socios del Espectáculo.

“Yo soy hincha fanático de Vélez y de Fabián Cubero y jamás le faltaría el respeto a su ex mujer y sus hijas. Le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero. Me salió en el momento y me arrepiento”, reveló.

Por otra parte, contó que Urcera, le dijo molesto: “Me estás agarrando para la joda”.

“Le dije que no, le pedí disculpas, le dije que le quise hacer un chiste y me salió mal, le volví a pedir perdón, pero él me agarró la remera y vinieron los de seguridad que nos separaron”, indicó Ramiro.

“Le dije al de seguridad que no le quise faltar el respeto, que me disculpe porque nunca quise decirle nada malo. Le grité que me disculpe si le falte el respeto, mientras él iba en una patineta a 10 metros. Cuando vuelve, viene con los de seguridad, yo voy le doy mi mano derecha, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él y con la derecha me pega en la pera”, expresó el hombre sobre la agresión del piloto de TC.

Tras recibir ese ataque, explicó que cayó al piso y se golpeó contra una alcantarilla.

“Mis amigos estaban, y yo les quiero agradecer al doctor (el abogado Fernando) Burlando y a Juan Triverio, ellos me dieron esta mano para poder yo decir mi verdad porque estoy teniendo muchos problemas, también problemas laborales. Tengo que volver a trabajar con esta situación y es difícil”, remarcó.

Po último, menciono que según sus amigos, por un momento perdió el conocimiento, “pero en mi cabeza no”.