(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Waiwen debutó ante un Socios Fundadores colmado este jueves por la noche y perdió ante Boca en un verdadero partidazo. Ahora el conjunto de Comodoro Rivadavia buscará recuperarse ante Defensores de Banfield.

Fixture del tour 5

Viernes 31 de enero

15:00: Defensores de Banfield vs. San Lorenzo

18:00: CEF5 La Rioja vs. Ciudad Vóley

21:00: River Plate vs. Tucumán de Gimnasia



Sábado 1 de febrero

11:00: Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield

15:00: CEF5 La Rioja vs. River Plate

18:00: Monteros Vóley vs. Tucumán de Gimnasia

21:00: Defensores de Banfield vs. Waiwen Vóley