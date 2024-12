Luego de varios altibajos, polémicas y escándalos, Wanda Nara y L-Gante decidieron finalmente mostrarse juntos en los Martín Fierro de la Moda, destacando en la alfombra roja. Mientras Wanda deslumbraba con un elegante vestido negro ajustado al cuerpo, sandalias a juego y una herradura en el cuello, L-Gante optó por un look deportivo, marcando su propio estilo.

Al ser entrevistados por Sol Pérez, la mediática expresó: “Estamos muy felices de estar acá, ver a tantos colegas. Hay mucha moda, y me encanta”. Por su parte, el cantante de cumbia RKT agregó: “Estoy acompañando, pasándola bien”.

En medio de la charla, Pérez le preguntó a Wanda si ayudaba a L-Gante a elegir sus prendas. Con una sonrisa, ella respondió: “No, la verdad es que a él le encanta vestirse y elegir lo que usa. Hace lo que quiere”.

Wanda Nara y L-Gante contaron la verdad: “Hace tres años estamos juntos, nos conocimos comiendo ravioles”

La conversación continuó con una pregunta sobre su relación, a lo que L-Gante comentó: “Primero que nada, hacemos nuestra vida. Disfrutamos mucho de lo que hacemos a diario y nos apoyamos mutuamente. Vivimos cómodos, felices y contentos todos los días”.

Finalmente, Wanda reveló detalles de lo que harían después del evento: “Después de acá, tenemos un cumpleaños, por eso vinimos un poco más relajados. Me encantan los vestidos largos, pero hoy elegí este look. Luego iremos a celebrar con una persona muy especial para nosotros y me acompañó”, concluyó.

Con información de NA