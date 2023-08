Wanda Nara rompió el silencio y se quebró al hablar por primera vez de su grave enfermedad: "Fue un..."

La salud de Wanda Nara se convirtió en uno de los temas más comentados del año, y seguramente seguirá en lo que resta. Su palabra era una de las más esperadas luego de que se haya filtrado información sensible sobre su cuadro.

En una entrevista de la famosa modelo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, la figura de Telefe rompió el silencio y contó cómo se encuentra su estado de salud.

Desde Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi, la conductora de MasterChef se comunicó a través de videollamada. “Fue un shock para toda la familia porque justo el club había mandado a Mauro un avión para la mudanza y nos podíamos ir y fue todo muy de golpe”, señaló sobre cómo recibió la noticia de su diagnóstico en su momento.

“Yo la verdad dudo de hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente pero a veces la gente te juzga o a veces piensa que si lo hablás no es real o si lo hablás no es tan serio”, aseveró la presentadora.

Wanda Nara rompió el silencio y reveló la fuerte medida que tomaría contra Lanata por revelar su enfermedad

“Me habría gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, dijo luego sobre cómo se conoció la noticia de que está enferma. Y, una vez más, dejó en claro que no iniciará acciones legales en contra de Jorge Lanata ni de ningún periodista que habló sobre ella.

A su vez, reveló el consejo que le dio su médico. "Más adelante me gustaría poder hablar y ayudar a alguien, que lo necesite o tenga las dudas y los miedos que yo pasé y que sigo teniendo. A mi médico el otro día le decía antes de irme de Argentina, 'si te sirve, te dejo mi teléfono para alguien que tenga lo mismo que yo y los pueda ayudar'",

Estefanía pasó a la final de MasterChef y las redes explotaron por la eliminación de Rodrigo

“Me dijo que en este momento no estoy para ayudar a nadie, porque me quiebro. Después me dijo, 'cuando vos estés fuerte, seguramente te voy a dar la gente que necesite o que quiera hablar con vos, que quieras ayudar. Ahora no es momento porque no estás fuerte para que hables con nadie'”, agregó sobre el gesto que tuvo el profesional.

Wanda también les habló a aquellos que creyeron que estaba todo armado para tener prensa o que hablen de ella. En esa misma línea, destacó que no jugaría con una situación tan delicada porque “el límite es la salud”.

“Yo soy la que contiene a la familia”, destacó y de por eso decidió salir adelante rápidamente por su círculo íntimo y sacó fuerzas de donde no tenía. “Sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo porque estaban muy shockeados todos. Me puse las pilas por mí y los que me rodean”, se sinceró.