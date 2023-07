Wanda Nara confirmó la dura enfermedad que le diagnosticaron: "Me voy a morir le dije a..."

En medio de la incertidumbre por la salud, Wanda Nara confirmó la enfermedad que le diagnosticaron y sorprendió a todos.

La empresaria y actual conductora de MasterChef Argentina, mantuvo un diálogo con Ángel de Brito y le confesó su preocupante estado de salud.

Ante esta situación, el reconocido periodista reveló esta lunes por la noche noche en LAM (América) detalles de la charla intima que mantuvo con la empresaria.

De acuerdo a lo que informó, Wanda señaló crudamente que le “decía a Mauro me voy a morir y no me lo dicen”.

Wanda Nara rompió el silencio y reveló toda la verdad sobre su estado de salud: "Se dijeron..."

“Me hice una biopsia que tardó 12 días y ahí me confirmación. El tratamiento es con medicación, tenía a todos los nenes llorando mientras hablaban en los medios”, agregó.

“En un momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban", confesó.