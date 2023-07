Wanda Nara rompió el silencio y reveló toda la verdad sobre su estado de salud: "Se dijeron..."

Wanda Nara despejó dudas y negó rumores sobre su estado de salud, la posibilidad de un tratamiento en la Argentina y nuevos rumbos y proyectos tanto en su carrera como en la de su esposo, Mauro Icardi.

Jorge Lanata fue quien en su programa de radio le puso nombre a la enfermedad que tendría la empresaria, generando el repudio de sus colegas y de la propia conductora que se volcó a las redes sociales para realizar un descargo.

La preocupación por su salud había despertado el interés de muchos, pero la propia Wanda se encargó de despejar cualquier duda.

La conductora de MasterChef interactuó sus millones de seguidores de su cuenta de Instagram y habló de todo. "¿Cómo te sentís? En la tele dijeron que te vas para hacer un tratamiento. ¿A dónde?", le preguntaron a la empresaria.

"No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", aseguró Wanda Nara, sin rodeos.

Debido a que ya finalizó las grabaciones de la competencia de cocina que se emite en Telefe, la modelo y empresaria llegó a Estambul, Turquía, donde Icardi juega para el Galatasaray.

Otro seguidor le expresó su preocupación diciendo: “¿Como estas, Wanda? Queremos saber cómo estas de salud. Te mando muchos besos y amor”, a lo que la empresaria respondió: “Estoy muy bien”.

Finalmente, en otra historia, un seguidor remarcó que en los medios se dijeron muchas cosas sobre ella. “Ya no se cuál es verdad. Solo espero que estés bien”, le comunicó y Wanda le contestó: “La verdad es que estoy bien. Y si muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”.