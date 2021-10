La conductora Viviana Canosa regresó este jueves a su programa "Viviana con vos" de América 24 y contó que sintió que se "moría".

De esta forma explicó qué sucedió durante los últimos días en los que permaneció en reposo y desapareció por completo de su ciclo, generando preocupación por su real estado de salud o los motivos de su ausencia.

"Fue la primera vez en mí vida en que no me importo el ´que dirán´. Pasó que casi me muero. Ni más ni menos. No por Covid. Ojalá hubiera sido es porque hubiera sido más fácil", destacó.

"Fueron semanas, días, muy difíciles y a la vez fue un extraordinario viaje en el momento más intenso de mi vida personal”, agregó.

"Pasaron los días, me hice estudios. Llamó al canal y les digo que no tengo Covid, que los PCR dieron negativos, lo mismo los estudios de sangre, sí mi tos era muy nerviosa y tenia mucho que ver con el barbijo que a los alérgicos nos complica. Llamó al canal y digo: '¿qué hago?' Y me dijeron que me quedé unos días más y así que me quedé. Apagué el teléfono y me descompensé. Como el tipo que da la guerra, yo di peleas tremendas como enfrentarme al Gobierno, la batalla de aborto, que una moto me pase por encima y lo naturalicé. Una locura", agregó.