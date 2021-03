CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - "No hace falta ser madre para parir, vos te vas pariendo a vos mismo", sostuvo Viviana Canosa en el programa Dicho Esto por A24, durante el cual estuvo como invitada para hablar del Día Internacional de la Mujer y agregó: "Cuando vos te vas pariendo la que se empodera sos vos", manifestó.

"Yo no necesito que ningún presidente, ninguna ministra, ni ningún compañero de cualquier color me empodere, yo me empodero porque me siento libre", expresó la periodista sobre las políticas de género que lleva a cabo la administración de Alberto Fernández, que en 2019 creó el ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades.

Fue entonces cuando la periodista Rosario Ayerdi intervino y argumentó: "Las mujeres sufrimos violencia y desigualdad". Viviana Canosa la interrumpió para asegurar que "los hombres también sufren", mientras se referían a la marcha que cada año se lleva a cabo en todo el país, pero este año fue especialmente dedicada a la escalada de femicidios y violencia hacia las mujeres.

—¿Vos creés que los hombres no sufren? Porque sino estamos como que somos siempre las víctimas de todo. Yo no me siento víctima. Las mujeres no somos siempre las víctimas, expresó Canosa.

—Hay una mujer por día víctima de femicidio, retrucó Ayerdi.

—Sí, ¿y cuántos hombres mueren?, se preguntó Viviana Canosa.

En Argentina, se cometieron 47 femicidios durante enero y febrero. En tanto, hubo 4 intentos de asesinato. Esta cifra equivale a una mujer asesinada cada 30 horas, informó la organización MuMalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana.