Una famosa panelista reveló el calvario que vivió con Pamela David y la hundió con duras críticas

Sobre el final de 2023, Luisa Albinoni anunció su salida de Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David en América TV.

Inicialmente, la panelista había confirmado desde sus redes sociales que su salida tenía que ver con un ciclo cumplido y con una propuesta económica que no la satisfacía. Si bien la actriz manifestó, por aquel entonces, que renunciaba en buenos términos, recientemente volvió a referirse al tema y reveló que su experiencia no fue muy buena.

Fue en el ciclo Siempre primicias del canal Extra TV donde la ex MasterChef: Celebrity manifestó sentirse "destratada" en el envío matutino. Además, pese a asegurar que no tenía problemas con su conductora, sí deslizó ciertas tensiones entre ambas.

"En el año había dicho de irme tres veces y no me dejaron, hasta que me fui acomodando y sintiéndome un poco más cómoda (...) Porque hay una cosa, cuando uno es actriz las caras no las puede disimular", sostuvo.

Luego, Luisa Albinoni agregó categórica sobre su partida del programa de Pamela David: "En ciencuenta años, es la primera vez que yo me voy de un programa y no hago temporada. Sentí que cumplí un ciclo. Al no poder hacer humor, o no tomarlo por otro lugar, se me hizo muy duro".

“Si vos no me das algo para entusiasmarme, uno se va. Uno tiene dignidad. Uno considera que tiene algunos valores, por eso me fui antes, el 15 de diciembre. Yo ya en el año había dicho de irme tres veces, y no me dejaron. Al principio no me sentí, cómoda, cuando una es actriz las caras no las podés evitar”, cerró contundentemente.