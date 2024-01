Escándalo: Catalina discriminó a Emmanuel y reveló un secreto que ocultó para entrar a Gran Hermano

El pasado miércoles por la noche, la casa de Gran Hermano vivió uno de los momentos más tensos del año, teniendo como protagonistas a Emmanuel Vich y Catalina Gorostidi.

El conflicto se desató cuando los jugadores se encontraban en el patio de la casa y se escuchó un grito desde afuera de la casa. Según descifraron, desde el exterior gritaron: "Emma te amo". Ante el comentario, el estilista que vivió en Comodoro Rivadavia respondió con emoción y gritó de vuelta: "Gracias mi amor".

Sin embargo, Catalina y Agostina, otra de las participantes, habían tenido una pelea previa con Emmanuel y no tardaron en saltar a pelear con su compañero. "El domingo te vas, put…", le gritó la santafecina.

"Maleducada, vení a decírmelo en la cara. ¿Cómo me dijiste?, estalló Emma. "Put…", le respondió Catalina con certeza. De esta manera, los participantes quedaron frente a frente, desatando una violenta discusión.

EL DESCONTROLADO LLANTO DE EMMANUEL DE GRAN HERMANO

Emma se puso a llorar de manera desconsolada tras lo que ocurrió. “Esa chica me miraba con asco todas las mañanas. Me tiene asco”, comentó sobre Agostina Spinelli, la expolicía.

Luego, con lágrimas en los ojos, recordó el mal momento que vivió con la pediatra que trabajó en Caleta Olivia.

“Soy grande y estas cosas duelen. Estamos en una circunstancia en la que estamos todos solos. Y esas cosas que te marcaron en tu vida, en tus cosas, te las traen de vuelta al presente. Decirme que nadie me quiere, yo también lo he sentido más veces”, comentó frente a Florencia Cabrera, Joel Ojeda, Manzana y Alan Simone, que lo consolaban.

Emma dijo que todo lo que vivió le revolvió un “montón de cosas horribles” que padeció en el pasado. “No es un juego normal, ¿me entendés? No es normal que me estén tratando así porque se les cante el culo”, lanzó, en referencia al maltrato que recibió de Cata y Agostina.

Cuando Florencia le propuso a Emmanuel si quería ir al confesionario para hablar sobre el tema, el cordobés afirmó: "Me quiero ir a mi casa con Nico. Estoy cansado. No quiero volver a pasar esto, por favor".

"Yo sufrí un montón, capaz hay gente que sufrió más, pero yo soy grande y las cosas duelen, eh... Estamos en una circunstancia que estamos todos solos, dentro de todo. Y esas cosas que te marcan en tu vida y en tus cosas te las traen de vuelta al presente", cerró el cordobés.

EL SECRETO QUE OCULTÓ EMMANUEL VICH PARA INGRESAR A GRAN HERMANO

En su descargo, Catalina se refirió a la agresión que sufrió tras el hecho y lo vinculó a la adicción del participante.

Mientras Carla la consolaba, la pediatra reflexionó: “Mi papá me dijo que no me meta acá, y yo de caprichosa me metí igual”. Ante esto, su compañera le dijo: “Tratá de bajar un cambio”.

Sin embargo, Catalina sentenció: “No quiero vivir más con él”. “Tampoco quiero que lo saquen porque, si es su sueño, no tiene la culpa de estar enfermo. No se puede vivir así, ¿cuánto le vamos perdonando porque estaba mal? Un montón”, señaló.

Por su parte, opinó: “Lo entiendo porque no debe ser lindo, y no debe ser su culpa”. De todos modos, indicó que si Emmanuel “no estaba acorde para entrar todavía, se tiene que ir”. “¿Cómo puede ser que consumas y vengas acá a recuperarte?”, se preguntó Carla, pero Gran Hermano cortó la transmisión y cambió de cámara.

Según trascendió, el estilista habría ocultado sus adicciones para ingresar a la casa más famosa del país.