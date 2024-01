¿Se va de Gran Hermano?: El marido de Emmanuel Vich sufrió un violento robo y aseguró que "lo desfiguraron"

El pasado lunes, el esposo de Emmanuel Vich de Gran Hermano sufrió un violento asalto y preocupó a todos sus seguidores en las redes sociales.

Se trata de Nicolás, un militar de la Fuerza Aérea que desempeñó sus funciones en Comodoro Rivadavia durante varios años.

“Eran 5 personas que me desfiguraron el rostro y me lastimaron el resto del cuerpo. Me robaron todo, incluyendo los celulares mío y de Emmanuel, mochila, billetera, ropa. Me vaciaron las cuentas”, aseguró el joven en diálogo con Radio Mitre.

“Tengo el tabique desviado y lesiones en todo el cuerpo. Cortes en la cara, todo me hicieron mie…, me arrastraron por toda la banquina. Tuve suerte de que no me pasara más nada”, afirmó Lino.

Afortunadamente, Nicolás aseguró que ya se encuentra camino a su casa. “Que se sepa la inseguridad que hay y lo peligroso que es la Circunvalación”, expresó la pareja de Emmanuel, cuyos fanáticos se encontraban preocupados y habían solicitado que saliera de la casa para estar junto a su marido en este delicado momento.