Una ex participante de MasterChef Celebrity 2 regresaría en la tercera temporada

A casi un mes de que la segunda temporada de Masterchef Celebrity haya terminado, ya resuenan algunos nombres para la tercera temporada del reality culinario.

En esta ocasión, no se trata de un participante sino de quien sería host digital del ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe. Quien encabeza la lista es Daniela La Chepi Viaggiamari, exparticipante del certamen que finalizó el pasado 20 de junio.

Laura Ubfal contó en su sitio web que la cantante, actriz e influencer es el nombre que suena para ocupar el lugar que estuvo bajo el mando de Flor Vigna en la primera entrega de MasterChef Celebrity y en la segunda de Federico Bal.

Por qué Dani La Chepi nunca apareció en Polémica en el Bar

A principios de julio, la mamá de Isabella había anunciado que se iba a incorporar al ciclo de América a través de un posteo en Instagram.

"Una nueva aventura arranca. Muy pronto … de 19:00 a 20:30 hs, nos vemos en @polemicabar por @americatv @marianoiudica “Que la fuerza te acompañe", expresó La Chepi en ese momento junto a una foto que la mostraba firmando el contrato y en la que también se podía ver a su hija de 6 años.

Sin embargo, después de unos días sus seguidores se alertaron porque Dani La Chepi no apareció en el ciclo de Mariano Iudica y la misma salió a aclarar todo sobre su ausencia en el programa, indicó Exitoina.

“Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar: si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América”, reveló la comediante a revista Paparazzi.

Como si eso fuera poco, La Chepi no solo que no debutó en el programa, sino que también borró el posteo en el que anunciaba su incorporación a Polémica en el Bar. Ahora, tendrá que reunirse con los productores de Telefe para determinar su futuro laboral. Si es que se queda en el canal o se muda finalmente a América.