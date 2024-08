Un exparticipante de Gran Hermano se descompensó y quedó internado en el hospital. El hombre tuvo que dirigirse a un centro médico para ser asistido y preocupó a todos sus fanáticos.

Se trata de Walter Santiago, mejor conocido como “Alfa”, de 62 años y quien se hizo conocido por haber sido participante de la edición Gran Hermano 2022. Allí, habló con la prensa y dio detalles de su estado de salud. Cabe recordar que a fines de marzo, también había sido internado por una arritmia.

El hombre subió un posteo a sus redes sociales en el interior del hospital, lo que generó preocupación de sus fanáticos. Además, acompañó el posteo con su estado de salud. “¡A box! Neumonía bilateral…”, escribió.

“Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio”, explicó a Teleshow. Estoy internado en la clínica Las Lomas con una neumonía bilateral”, concluyó.