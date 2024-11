En medio de su "crisis" con Mauro Icardi, Wanda Nara reveló el desgarrador momento que le tocó atravesar: "Me parte..."

Wanda Nara está viviendo momentos difíciles tras su escandalosa pelea con Mauro Icardi y recientemente, la conductora de Bake Off Famosos compartió en sus redes sociales una noticia que la impactó profundamente.

Con un breve comunicado, expresó: “realmente me parte el corazón no poder participar de esta gran experiencia. Estaba muy emocionada por ir, pero como ya les comenté, me tuve que bajar por temas personales”, resaltó.

Luego, le envió un mensaje a las figuras del espectáculo con las que iba a viajar: “Por sobre todo, desearles la mejor a todas las que viajan y que la pasen espectacular Zaira Nara, Jimena Barón, Pampita, Julieta Poggio y Stephanie Demner”.

"Que un millonario pida casa prestada...", la picante respuesta de L-Gante sobre el conflicto con Mauro Icardi

Días atrás, la modelo e Icardi habían mantenido un sorpresivo cruce donde el ex futbolista subió a sus redes sociales capturas de pantalla y fotos de su ex pareja junto a él en un tenso momento.

“Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender a mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas...”, decía el jugador del Galatasaray.

Asimismo, ella afirmaba: “Mauro no me hostigó, solo me grabó. Lo único que quiero aclarar porque me parece delicado es que yo no hice denuncia de violencia de género”.