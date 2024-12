Wanda Nara ha demostrado en varias ocasiones su habilidad para convertir las conversaciones privadas en material mediático. Sin embargo, esta semana la Justicia falló a favor de la China Suárez, prohibiéndole a Nara hacer uso de los chats de 2018 en su nueva disputa pública.

La jueza María Belén Puebla, titular del Juzgado Civil N° 109, dictó una resolución a favor de la China Suárez tras una aparición de Wanda Nara en el programa de Susana Giménez, donde mostró en vivo los mensajes privados entre ambas, cuando Suárez se comunicaba con ella como amiga, antes de su enfrentamiento por Mauro Icardi en 2018.

Posteriormente, Wanda Nara envió a otro programa unos audios en los que la China Suárez se refería a Pampita, en un momento en que la actriz recién comenzaba su relación con Benjamín Vicuña y la modelo aún estaba en proceso de separarse del padre de sus hijos, luego de una década de relación.

En los audios, la China Suárez expresaba: “Es la única persona por la que realmente siento odio, me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”.

También le dijo a Wanda Nara: “Es una caradura, pero también, como Benja y yo decimos siempre, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada. Se quedó con la casa, con todo, una genia, mentirosa serial”.

A raíz de la difusión de estos audios, la China Suárez reaccionó y la jueza María Belén Puebla resolvió prohibir la publicación de cualquier contenido relacionado con las conversaciones privadas entre ambas, ya sea en medios de comunicación o en plataformas digitales.

Además, la jueza ordenó a la Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que informara a los medios sobre la prohibición de mostrar este tipo de material, bajo amenaza de sanciones. La resolución también especificó que Wanda Nara no podrá hacer ninguna mención pública sobre la China Suárez, ni podrá recurrir a terceros, como amigos o periodistas, para hablar sobre ella.