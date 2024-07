El pasado martes se conoció una polémica que involucró a los integrantes del programa “Mi primo es así” que se transmite por el canal de streaming Olga y el reconocido director teatral, Pepe Cibrián.

Allí, Toto Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio, hicieron comentarios de mal gusto que causaron la furia de Cibrián, quien además indicó que iría a la justicia.

El hecho ocurrió el jueves 11 de julio, cuando el hijo de Adrián Suar recordó la entrevista del actor con Giménez. “Resulta que en plena charla él (Pepe) le quiere explicar a Susana Giménez la angustia que está sintiendo al hablar sobre la adopción y que se ponga en tela de juicio (su deseo de adoptar). Él se siente mal y le dice: ‘Susana, hay una chica de 5 años que por dos pesos le chupa la p... y yo con mi pareja, que le queremos dar un hogar, somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?’”, relató Toto Kirzner, para luego dar lugar a la respuesta de la diva: “Pepe”. Luego, las risas de los streamers no tardaron en llegar.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, Pepe Cibrián explotó de furia y así lo hizo saber en diálogo con Intrusos. Luego de la polémica, Toto Kirzner aprovechó un nuevo programa para pedir disculpas.

“Estuvo dando vueltas ese clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente", comenzó diciendo.

"Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo mientras cuento algo terrible y eso es lo que se ve”, agregó. “No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar”, reveló.

“Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón. Te pido perdón, Pepe, y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘¿Calle o Pepe?’, que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos conocemos. Asumo mi error de estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni las consecuencias, que recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido, porque es un espanto el clip, por eso pido perdón, fui un estúpido”, reveló el hijo de Adrián Suar y Araceli González. “Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe”, cerró.

LA BRONCA DE PEPE CIBRIÁN

“Es un tema muy grave, muy serio”, señaló el director teatral al comienzo de la nota con Florencia de la V. Allí, reveló que su enojo se originó luego de que en el ciclo se burlaron de una frase que él le dijo a Susana Giménez, en el marco de la lucha por el matrimonio igualitario y la adopción.

“Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Yo sé que mi Instagram es público, pero no es lo que me destrozó, sino lo que acabamos de escuchar. Toda mi vida, como otros, he peleado por justicia, como mis padres en la Guerra Civil, como mi madre a los 13 años…. Esto es muy serio”, indicó.

“Empiezan a reírse de esto, de una lucha de años y años para defender una ley igualitaria, por la cual luché fundamentalmente en el Senado de la Nación y por la cual soy Ciudadano Ilustre, para que se puedan adoptar chicos y evitar que tres o cuatro hermanos sean desplazados el uno del otro, y ellos se matan de risa”, mencionó en su descargo al recordar la anécdota de una menor que debía ofrecer trabajos sexuales para sobrevivir.