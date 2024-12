¿Romance en puerta? Es lo que venían especulando los medios de espectáculos tras una foto que despertó los rumores entre Tini Stoessel y Young Miko, la reconocida cantante y compositora puertorriqueña de 26 años.

Sin embargo, en las últimas horas, la cantante argentina confirmó que se encuentra en una relación sentimental.

Fue durante una entrevista con RUMIS, donde la cantante reveló algunos detalles sin dar a conocer el nombre. "¿Cómo estás del corazón?", le preguntó Julieta Poggio y ante esto, respondió: "Está re bien, Juli. Estoy más feliz que nunca".

No obstante, no quiso ahondar en nombres y, según confesó, aprendió de las malas experiencias del pasado, incluyendo su pelea pública con Cami Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien fue su pareja en 2022.

"Después de estar expuesta hace tantos años, significó mucho para mi mentalmente y varias batallas que, no importa, cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo. Pero bueno, después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que a mi no me hicieron bien", comenzó explicando.

Y a continuación, agregó: "Entonces hoy, quizás prefiero, mantenerlo desde otro lado. Obviamente el día que tenga ganas de compartirlo, tampoco me privaré. Pero, me encuentro tan feliz de esta manera que creo que eso es lo importante. Y, por eso lo estoy guardando y lo estamos guardando desde ese lado". "Creo que eso es lo importante", cerró la artista.

