Este pasado domingo por la noche, Tini Stoessel asistió como invitada especial al programa de Susana Giménez.

Sin embargo y en el medio de entrevista que tuvo gran repercusión, la diva de los teléfonos lanzó un comentario sobre el cuerpo de la cantante que generó indignación en las redes sociales.

En este sentido, la artista relataba cómo la afectaron las críticas que recibió desde chica por su exposición mediática, haciendo hincapié en los comentarios negativos sobre su físico que circulaban en las redes sociales.

“Cuando tenía 14 o 15 leía cosas sobre mí, sobre mi cuerpo, que me han dolido y las naturalizaba un montón”, comentó Tini. “¿Qué te decían? Ya sé, que estabas flaquita. Bueno... pero es la moda”, le preguntó Susana.

“Lo que te quiero decir es que a todos les pasó, siendo famosos o no. Hay que dejar de vivir la vida que los demás quieren, me costó un montón entenderlo y sentarme a hablarlo con esta libertad”, lanzó la artista, en un claro mensaje hacia sus seguidores.

“¿Pero comés bien?”, indagó la conductora. “Sí, como... La milanesa con puré me encanta”, aseguró la artista, mientras que Sú le respondió: “¡Ay, yo como eso siempre! Pero a mí no me adelgaza tanto”.

Sin embargo, Susana fue más allá e indicó que ese tipo de comidas “engordan”. “Vos, nada y comés de todo”, le dijo a la cantante. “Sí, como de todo”, respondió Tini. “Bueno me encanta porque hay gente que dice que no comes”, replicó la conductora. “¡Me tienen harta con eso!”, reaccionó la ex de Rodrigo De Paul por los comentarios que escucha a menudo sobre su cuerpo.

“Vení al lado mío, así parezco más gorda”, dijo Susana Giménez antes de despedir a Tini, generando un fuerte revuelo entre los usuarios en las redes sociales.

Con información de Telefe y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR