Thiago Medina cerró su verdulería y reveló la traición de todos sus empleados: "Se la pasaban..."

Del sueño a la pesadilla. Tras darse a conocer que será padre de gemelos con Daniela Celis, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, cerró la verdulería y reveló detalles polémicos de su decisión.

En Laferrere, el inicio del local marchaba a la perfección y los vecinos se acercaron para hacer sus compras, ya que tenía excelentes ofertas que permitían cuidar el bolsillo.

“La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”, blanqueó en una entrevista con A la Barbarossa. Además, Thiago contó que había abierto una cuenta de Instagram para la verdulería y que allí, los clientes le comentaban que la gente que él dejaba a cargo del local no se comportaban de manera apropiada.

"Me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo boludeces, se la pasaban tomando, fumando… Entonces, para no quedar mal, cerré”, expuso.

¿Se hace cargo?: Thiago Medina rompió el silencio y habló del embarazo de Daniela Celis

Lejos de ponerse mal con la situación, ya está trabajando en el que será su próximo emprendimiento. “Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado. Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”, reveló, contento con lo que vendrá.

En ese sentido, Thiago explicó sus motivaciones detrás de esta nueva dirección en su carrera: “Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado”. La idea surgió a partir de los mensajes de sus seguidores en redes sociales cuando él usaba ropa que llamaba la atención, y decidió aprovechar la oportunidad para crear su propia marca.