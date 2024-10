El Puma Goity fue al programa de Juana Viale y quedó desencantado con el almuerzo. El reconocido actor, que estaba como invitado, mostró su malestar por el plato del día y lanzó una impactante frase que generó momentos de tensión en vivo.

Todo comenzó cuando Jimena Monteverde, la chef del programa, ingresó para presentar la entrada y el almuerzo principal. De esta manera, la cocinera comentó que habían alcauciles fritos con alioli y luego un salteado de arroz yamaní y vegetales. Luego, le dijo a Viale que los platos le iban a gustar.

De esta manera, interrumpió Goity con descontento. “¿Carne nada, señora?” A lo que Monteverde explicó: “No querido, la verdad que no. No tocó hoy”.

“Carne con Mirtha, ¿no? Segundo piso con Mirtha”, respondió rápidamente el actor, sobre el programa de Mirtha Legrand de la noche y la cena. No obstante, pese a los cuestionamientos, todo terminó de la mejor manera y con risas en plena mesa.

LA ELECCIÓN DE LOS PLATOS

En una nota con la prensa, Monteverde explicó que “todas las semanas elegimos distintos platos de acuerdo a lo que tenemos con productos de estación. Tengo muchos proveedores y productores buenísimos, entonces siempre voy mechando cosas del momento y de la temporada”.

“Tenemos en cuenta a medida que se van sabiendo los invitados si no comen gluten, si no comen pescado, si son alérgicos a algo”, recordó.

“Con Juana tratamos de hacer siempre platos vegetarianos, pero muchas veces sumamos carne y a los vegetarianos les hacemos especialmente algo similar que tenga una imagen similar al plato de carne. Sí, es un trabajo extra el armado de los platos para no repetir también y para que sea visualmente lindo”, concluyó.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR