Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más reconocidas en todo el mundo. En las últimas horas, la estrella hizo historia tras presentarse en el programa estadounidense Saturday Night Live luego de ser invitada por Coldplay para interpretar We Pray.

Tini brindó una presentación que dejó a todo el público sin palabras, tras la presentación del comediante Nate Bargatze.

La reconocida artista argentina no contuvo sus lágrimas por la emoción que le causó presentarse junto al grupo británico en el prestigioso show.

“No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras”, publicó en su cuenta de X (Ex Twitter) horas más tarde.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la argentina colabora con los creadores de hits como Viva la vida, Paradise, o My Universe, ya que la primera vez que se los vio juntos en un escenario fue en el show que el grupo musical ofreció el 1 de noviembre de 2022 durante la gira maratónica de diez shows que realizaron en el Estadio Monumental, en Buenos Aires. En esa oportunidad, la colaboración no estaba en planes, por lo que solo cantaron juntos Let Somebody Go -originalmente interpretada por Selena Gómez- y Carne y hueso, que pertenece al repertorio de la artista.

Dos años más tarde de ese encuentro, Tini anunció que su primera colaboración con Coldplay pasaría a estar disponible en todas las plataformas musicales a partir del 23 de agosto pasado. “Qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”, expresó la cantante en sus redes sociales al revelar que el mismo día que anunció el lanzamiento de su último álbum Un mechón de pelo ya se encontraba en el estudio trabajando con la banda.

Por su parte, Chris Martin reveló en el documental Coldpay X Tini, que fue estrenado en Flow, que colaborar con la ex estrella Disney fue su idea y que llegó a él como una bajada del universo, debido a que todo se fue gestando en varios sueños. “El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’. Me desperté y de alguna manera recibí la canción”, contó.

“Dos noches después, tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. Ella estaba cantando esta melodía que era: (tararea) ‘La, la, la...’. Me desperté y dije: ‘Ese es el final de ‘We Pray’”. Así que le conté sobre el sueño y ella dijo que sí”, amplió el compositor.

En el documental, Tini explica que el británico quería que ella escuchara la canción antes para ver si le gustaba, pero la argentina ya sabía que iba a participar de todos modos. “Le dije: ‘Obvio que la voy a escuchar, pero contá conmigo para lo que sea y yo voy a estar ahí, siempre’”, reveló la cantante de hits como “22″ y “Fresa”. De hecho, la respuesta que le dio la actriz no fue otra que: “Chris, canta conmigo, obvio”.

Después de que la versión final de We Pray saliera a la luz, los artistas se fusionaron en más de una ocasión para interpretarla. Y es que la primera presentación pseudo-oficial ocurrió en las calles de Dublín, Irlanda, en la previa a que la banda diera sus conciertos que eran parte de su gira mundial. Un día más tarde, volverían a repetir la hazaña sobre el escenario montado en el Croke Park Dublin.

Con información de Infobae