Este jueves por la noche, Momi Giardina brindó detalles de su nueva relación con Sebastián y sorprendió a todos con una picante confesión.

La actriz asistió al programa LAM y sin filtros, detalló el impactante récord sexual que cosechó en un fin de semana.

La bailarina que tuvo un fugaz romance con Marcelo Tinelli, no esquivó nada y admitió que "soy vaga para entrenar y me gusta mucho comer, es algo que me apasiona y me gusta mucho dormir la siesta. Pero no soy vaga para el trabajo”.

Frente a esta confesión, el periodista Ángel de Brito quiso ir más allá y lanzó: “Cero vaga para el sexo”. Posteriormente, Yanina Latorre quiso conocer su récord sexual y Momi aseguró que fueron “26 en un fin de semana de viernes, sábado y domingo con mi novio. 26 veces que estuvimos juntos”.

“Pero quedas ardida, nena”, le respondió Nazarena Vélez. "No, yo la pasé brutal. No es que las contamos sino que un día dijimos ‘che...’ y sí. Era parar para comer”, cerró la actriz.

