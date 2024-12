Tamara Báez explotó de bronca y reveló el polémico monto que le da L-Gante por la cuota alimentaria de Jamaica

Este jueves por la tarde, Tamara Báez rompió el silencio y, en medio de las versiones, reveló cuánto dinero le pasa L-Gante por la cuota alimentaria de Jamaica.

Cansada de la situación, la influencer apeló a sus redes sociales para realizar un duro descargo donde desmintió rotundamente que el referente de la cumbia 420 había indicado que le enviaba un millón de pesos por la nena de tres años.

Frente a esta situación, la joven le puso punto final a la relación con su exnovio y acudió a la Justicia. “Después de todo, yo ya estaba supercansada, y con el abogado cerramos en que me iba a pagar 300 mil pesos por mes de cuota alimentaria. Todos los padres pasan un 30% o más de todo lo que generan trabajando. De todo. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos. Que cada 6 meses se aumente un 30% no es casi nada”, lanzó.

L-Gante rompió el silencio y reveló el mayor secreto sexual con Wanda Nara que hace sufrir a Icardi

Posteriormente, señaló que Elián Valenzuela “jamás me pasó un millón de pesos, como las personas decían”.

“Jamás le quise sacar plata, solo acepté ese acuerdo que hoy en día, con esa plata que él me pasa, lo único que llegaba a pagar eran las expensas del country. Lo demás, me hago cargo yo de mi hija: comida, ropa, paseos, pañales. Hace mucho tiempo es así”, cerró Tamara Báez, quien se cansó de las supuestas mentiras del famoso cantante.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR