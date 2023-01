La noche del 10 de enero quedó en la historia luego de que la película Argentina, 1985 se consagre como ganadora del Globo de Oro como Mejor Película de habla no inglesa.

El filme dirigido por Santiago Mitre, aborda los Juicios a las Juntas militares y está protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. En la nominación, compitió contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

La emoción tras abrirse el sobre y nombrar al ganador se notó en cada una de las caras, y así fueron llegando al escenario para agradecer tamaña distinción. Mitre estaba listo para subir al escenario y llamó de inmediato a Darín para que lo acompañara, quien no dudó un segundo en acercarse y comenzar a transitar el pasillo que separaba la mesa del estrado. Ambos, claro, acomodándose la ropa tras los abrazos de ocasión.

“Muchísimas gracias, me encantaría poder hablar en español, pero I think I have to speak in english”, comenzó su discurso Mitre, como disculpándose por no utilizar la lengua materna. Así, tras los agradecimientos a la academia, aseguró que “esto es maravilloso y muy pesado”, mientras en sus manos mostraba la estatuilla. Luego llegaría el momento de agradecer a todo el equipo de trabajo de la película, incluyendo los productores.

También se tomó dos segundos para destacar que tenía el inmenso privilegio de compartir la película con Ricardo Darín, a quien reconoció como “uno de los mejores actores del mundo” y ya visiblemente emocionado, cerró afirmando que la dedicatoria también era necesaria para todos los que lucharon por la democracia en la Argentina y que era algo por lo que se debe segur luchando. Tras ello, cedió el micrófono a Darín.

El actor, quien también comenzó su discurso en inglés, afirmó que “estoy muy orgulloso por este premio. Los amo”, para luego informar que hablaría “unas palabras en español para mi gente”, y fue el momento en que su sonrisa se notó más y declaró: “Para toda la gente de Argentina, después del Campeonato del Mundo esto es una gran alegría, los quiero, bye”, para tirar un beso al público y marcharse.

Antes de la entrega, Darín y Lanzani pasaron por la alfombra roja y fueron fotografiados por la prensa internacional. Pero además del elenco, también estuvo presente Luis Moreno Ocampo, quien en el film es interpretado por Peter.