"Argentina, 1985" ganó el premio a la mejor película en lengua extranjera en los Globos de Oro

“Argentina, 1985”, ganó este martes el Globo de Oro a la “Mejor Película en habla no inglesa”, encaminándose con este galardón a ser considerada para los premios Oscar.

El director Santiago Mitre y Ricardo Darin subieron al escenario del Berverly Hilton para celebrar, reconocer a todo el equipo de trabajo y saludar en español al país.

"Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella", apuntó Mitre en el escenario al recibir el galardón, acompañado de Darín.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood eligió al film dirigido por Santiago Mitre, el cual aborda los Juicios a las Juntas militares y está protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. En la nominación, compitió contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

¿Se lo dedicó a Tini?: El sorprendente tatuaje que se hizo De Paul tras consagrarse campeón del mundo

Antes de la entrega, Darín y Lanzani pasaron por la alfombra roja y fueron fotografiados por la prensa internacional. Pero además del elenco, también estuvo presente Luis Moreno Ocampo, quien en el film es interpretado por Peter.

Esta película argentina fue la única latinoamericana en competir en la categoría de Mejor película extranjera, por lo que en esta oportunidad representó, además de a la Argentina, a toda la región. Algo que sin dudas el filme viene cumpliendo en todos los premios en los que se presentó, ya que se llevó estatuillas del Festival de Venecia, el de San Sebastián, del National Board of Review, de los Premios Forqué y del Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

Cómo proteger a las mascotas ante las olas de calor

Recientemente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, celebrada en la tradicional sala Charles Chaplin de la capital cubana. Además, Mitre resultó ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

Ola de calor en todo el país 🥵: las temperaturas superarían los 40°C y hay alerta en Chubut

Tras unos años difíciles debido a la pandemia y sus escándalos, la entrega de los Golden Globes tuvo al comediante Jerrod Carmichael como anfitrión. Esta cita fue la antesala de los premios Oscar donde también el filme argentino fue preseleccionado en septiembre último por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que compita por un lugar en la categoría Mejor película internacional.