(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Polémico. Así fue la reaparición de Carlos Tevez luego de mantenerse en silencio largo tiempo, desde su salida como entrenador de Rosario Central. En una entrevista exclusiva, dejó varias declaraciones un tanto extrañas. Una de esas fue que no estuvo al tanto del rendimiento de la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar.

“Seguí poco el mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba”. Y añadió: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”, reveló.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Con 38 años mira hacia atrás, ve todo lo que hizo en el fútbol y se replantea algunas cosas, pero una de las que más sorprendió fue la respuesta que dio al ser consultado por el mundo Boca: “No lo extraño, tampoco al fútbol porque me agotó”, dijo y agregó: “Al jugador lo enterré, no estoy para jugar, estoy para ser entrenador”, en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

Además, reveló que recibió el llamado de otro equipo grande. “Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”, contó. “No tengo la necesidad de salir a dirigir. Necesitamos tener un buen proyecto en el fútbol argentino hoy es muy difícil, son tres o cuatro clubes que lo pueden hacer", cerró.