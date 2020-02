COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La muestra continúa el proyecto iniciado el año anterior en el Centro Cultural Rada Tilly, donde se mostraron obras de gran formato que no eran muy conocidas, pese a su calidad. En esta ocasión podrán verse otras obras que no fueron exhibidas anteriormente.

La obras inéditas de Claudia González Galina se conjugan en una muestra única que inaugurará para nuestro... Publicado por La Nueva Cartelera Comodoro Rivadavia en Domingo, 16 de febrero de 2020

Sobre el proceso creativo de la muestra, el artista José Luis Tuñón, comentó: "Claudia fue una artista tan extraordinaria como poco conocida. Adriana Vázquez, Monica Aleuy y yo mismo nos propusimos hacer conocer su labor. Adriana y Mónica hicieron el relevamiento de lo que estaba guardado en diferentes lugares".

Y agregó: "Visitaron su taller donde aún permanecían las obras en las que estuvo trabajando hasta sus últimos días. Como fruto de esa labor se hizo un cátalogo que registra buena parte de lo hecho. No dejen de ir a verla, no digan que no se les avisó o que en Comodoro no pasa nada.