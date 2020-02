Sonic: La Película - Tráiler Oficial #2 (Sub. Español)

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde este jueves 13 de enero, se exhibe la película con James Marsden y Jim Carrey en la que Sonic, el famoso erizo azul de Sega, vive su primera aventura en la pantalla grande. En esta adaptación que incluye acción real y animación por ordenador, descubriremos a su protagonista: Sonic, el erizo con la habilidad de correr a la velocidad del sonido. Ahora deberá viajar hasta nuestro mundo para poder salvar el suyo. En su misión no estará solo, pues contará con la ayuda de su amigo humano Tom Wachowski, con quien intentará escapar del gobierno que quiere capturarlo, además de huir de las artimañas del villano Doctor Ivo Robonik.

Sonic The Hedgehog nació como protagonista de la saga de videojuegos homónima y mascota de la compañía SEGA. También está presente en cómics, dibujos animados y libros. El primer videojuego del personaje, “Sonic the Hedgehog”, fue creado en 1991 para competir con los videojuegos de la mascota de Nintendo: Mario, reemplazando a su antigua mascota Alex Kidd. La mayoría de los juegos de la franquicia son desarrollados por Sonic Team. Sus juegos han vendido más de 80 millones de copias en 2011. Junto con Mario, Sonic es uno de los personajes de videojuegos más famoso y conocido a nivel mundial.

El diseño del personaje ha variado levemente con el paso del tiempo, aunque a rasgos generales siempre ha sido el mismo. Los cambios de diseño más destacados se produjeron primero, más levemente, con el lanzamiento de “Sonic the Hedgehog 2” cambiando la estructura de la cabeza y las púas, que más tarde sería rectificado y volverían al modelo antiguo, y segundo, más destacado, con el lanzamiento de “Sonic Adventure” en 1998 con el objetivo de conseguir una nueva imagen corporativa de Sega más moderna, optando por trazados más dinámicos y flexibles, diseños más estilizados, y otorgándole iris verde a los ojos (que hasta entonces, desde su creación, eran negros completamente). Este cambio estético también se produjo en Tails, Amy, Knuckles, Dr. Eggman, Metal Sonic, Espio y prácticamente todos los nuevos personajes siguieron esa misma línea.

“Elegí este personaje y esta película para volver al cine porque es una gran oportunidad”, dice Jim Carrey. “En primer lugar, una de las mejores cosas en mi corazón que he hecho y han perdurado en un sentido de satisfacción son las cosas que gustan a los chicos como ‘El Grinch’ o ‘Ace Ventura’. En los mejores casos lo disfrutan los chicos, pero también los padres”. En cuanto a su personaje, que es el villano de la película, el actor reconoce: “Robotnik es un perfecto ejemplo de compensación de poder e inteligencia. Debajo de toda esa maravilla e inteligencia y esa mente visionaria hay un ser sin valor en su mente. Por eso es todo compensación. Y no vemos mucho de eso, ¿no?”.

Este jueves también se estrena "La maldición renace", la producción de terror de Sam Raimi que vuelve sobre el exitoso film “El Grito”, de 2004. Esta nueva película, siguiendo el argumento de su predecesora, nos introducirá en la historia de una casa abandonada donde un fantasma atormentado castiga a todos los que entran con una dolorosa muerte. Es la primera película dentro de la franquicia que no cuenta con la participación de Takashi Shimizu, que se encargó de la dirección de las entregas anteriores, incluidos los dos remakes americanos. El personaje principal es una joven detective y madre que descubre esta maldición, ya que comparte vecindario con la casa encantada. La Inspectora Muldoon intenta escapar junto a su hijo de estos espíritus endemoniados que les persiguen.

LA MALDICIÓN RENACE | Tráiler oficial subtitulado (HD)

Han pasado quince años desde que uno de los productores y directores de más éxito de los Estados Unidos, Sam Raimi, presentara por primera vez a los espectadores norteamericanos “El Grito”. Ahora, el creador de la saga “Evil Dead” está entusiasmado de regresar a una de sus historias favoritas en una versión más adulta. “Cuando hicimos la original en 2004”, recuerda, “el terror seguía siendo algo más bien marginal, para un público de culto. Pero ahora se ha popularizado entre el gran público”. La versión norteamericana de 2004 se basaba en la película japonesa de terror “La Maldición” (Ju-On), dirigida por Takashi Shimizu, que fascinó (y aterró) a los aficionados al terror en Japón. La película fue tan popular en Japón que, un año después, no solo había generado una secuela, sino que había despertado el interés de Raimi en hacer que Shimizu la llevara al público estadounidense.

Raimi cree que es el momento adecuado para retomar la franquicia, sobre todo teniendo en cuenta que los aficionados al género lo han abordado a menudo a lo largo de los años pidiéndole una versión para adultos de la película. “Hay muchos fans que han estado pidiendo ver otra entrega”, asegura. “Pero pensamos que no podíamos hacer otra hasta que encontráramos el enfoque adecuado para contar la historia". Ese enfoque es lo que aporta Nicolas Pesce, que estudiaba en la secundaria cuando vio por primera vez la versión de 2004. “A esa edad, las películas de miedo me ponían los pelos de punta”, admite, al haberse criado viendo más películas clásicas de terror en blanco y negro. Pero, tras ingresar en la escuela de cine, se dio cuenta de que esas películas eran las que realmente despertaban su interés, no los filmes más artísticos que le enseñaban en clase. “El hecho de que una película pueda, días después, hacer que te dé miedo ir a la cama es alucinante”, afirma.

“Nos pareció que era hora de llevar ‘El Grito’ más lejos”, explica Raimi. “El hecho de que Nick pudiera hacer esta película para mayores de 18 años era un arma estupenda en el arsenal de un narrador cuyo objetivo es aterrorizar a los espectadores. Puede mostrar a esos vengativos fantasmas haciendo verdadero daño a sus víctimas y puede mostrar sangre en la pantalla sin temor a que la corten”.