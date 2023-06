Se filtró una polémica foto de Justin Bieber desnudo y se viralizó en las redes: "Estamos traumados"

Justin Bieber vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez por haberse descubierto una foto sin censura del cantante con su cuerpo al desnudo exhibiendo sus partes íntimas.

Si bien no se confirmó que sea una foto actual e incluso circula la teoría de que podría estar modificada mediante Inteligencia Artificial, los usuarios de la red social no dejaron de dar sus opiniones acerca del cuerpo del cantante pop.

Sus fanáticas han tenido todo tipo de reacción, principalmente en Twitter, donde se ha levantado una discusión sobre estas fotos filtradas que serían del artista tomando un baño en un río y sin traje de baño.

“Qué bonito hablar del cuerpo de alguien sobre todo de imágenes divulgadas sin su consentimiento”, escribió una fanática en clara defensa del artista y crítica a la filtración de la imagen. Y otra agregó: “Yo sin ver el pack de Justin Bieber aún”.

La famosa red que pertenece a Elon Musk no puede retirar estas imágenes de circulación, ya que según su información “la censura no es parte de nuestra misión ni de nuestra plataforma”. De todos modos, Bieber no ha dado declaraciones al respecto ni se manifestó en redes sociales por este hecho que le ha sucedido a múltiples celebridades.

