Se filtró un polémico video de Alfa de Gran Hermano discutiendo fuertemente con su novia: "No me dijo nada"

Después de su estadía en la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago se convirtió en un mediático y lo dejó ratificado este jueves, con una polémica discusión que lo dejó en el ojo de la tormenta.

El hombre de 61 años discutió fuertemente con su novia Delfina Wagner y el momento quedó captado por una cámara de televisión.

En Socios del Espectáculo, el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mostraron el material polémico, donde se ve al mediático discutiendo con su pareja. "Ella lo presionó en un momento como para que blanquee y le ponga título a la relación", comentó Nancy Duré sobre cuál habría sido el motivo de la pelea.

Durante el evento, Alfa tuvo un momento para hablar de Delfina y aseguró que ella "es increíble. Es súper compañera, súper cariñosa... Tiene valores de los que es difícil encontrar. No le pongamos rótulos, pero digamos que sí, que estoy con ella", sostuvo Alfa.

“Sos un agrandado”: Escracharon a Alfa de Gran Hermano tras "negarse" a sacar una foto

El cronista de El Trece mencionó que Delfina se cambió de look y quiso saber si él había tenido algo que ver: "¿Vos le pediste que cambiara?". "No, no. Yo no le pedí nada. Ella eligió ser más clásica y me parece perfecto", aclaró el hombre de Tigre.

“Yo creo que la gente cuestiona porque sí. ¿Cuál es el problema? Me dicen que podría ser mi hija, sí, pero no es mi hija ni mi nieta. ¿entonces?”, cerró enojado Alfa.