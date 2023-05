Durante el fin de semana, el Quini 6 llevó a cabo un sorteo con un gran pozo de $100 millones de pesos. Se informó que una persona de Tierra del Fuego acertó todos los números necesarios para llevarse el premio en cuestión. Sin embargo, hasta el momento, el ganador no se ha presentado a recibirlo.

El misterioso jugador pagó su jugada a los números 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 17 en la ciudad de Río Grande, y estas seis cifras son las que salieron en el sorteo n°3058, de este domingo 7 de mayo.

El dueño de la agencia donde se vendió el ticket ganador, Alejandro Blanchard, dijo que espera aguarda que el afortunado “aparezca pronto para recibir su premio de $100 millones”.

“Es una alegría haber vendido el billete ganador y una sorpresa porque hoy (lunes) me levanté y empezaron los mensajes”, contó el comerciante en diálogo con la radio local Aire Libre FM .

Asimismo, Blanchard recordó: "El sábado pasó un cliente por acá a jugar. Me acuerdo, no es muy cliente de acá. Se ve que pasó y jugó, me llamó la atención de los números que jugó. Me dije 'este tiene que tener mucha suerte para sacar', porque son muy correlativos los números".

"Cuando estaba jugando le dije que los números eran muy correlativos, sonrió y nada más, no me dijo nada, así que nos demostró que también se puede sacar con esos números. Es la primera vez que veo que jueguen así tan, tan seguido los números", sostuvo.

CUÁL ES EL TIEMPO LÍMITE PARA COBRAR EL PREMIO

Todos los ganadores del sorteo cuentan con dos semanas para cobrar el premio, según indica el reglamento del Quini 6: "Cada Concurso caduca a los quince días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización".

En caso de que el o los ganadores no se notifiquen con su boleta, se quedan sin el premio: "Transcurrido dicho término sin haberse efectuado la presentación indicada, se tendrá por automáticamente extinguido el derecho de los interesados para reclamar el pago de premios o reintegros de importes apostados".