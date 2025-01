El pasado viernes por la tarde, Ingrid Grudke anunció su escandalosa separación de Martín Colantonio tras siete años de relación.

Si bien se trata de un hecho doloroso para la modelo, se conoció que el motivo de la ruptura está relacionado con un insólito engaño.

En este sentido, la mediática reveló que su esposo le fue infiel con Andrea Miranda, la esposa de su sobrino. A días del bombazo, este pasado lunes salieron a la luz polémicos chats que reflejarían la existencia de una infidelidad.

LOS PICANTES CHATS ENTRE MARTÍN COLANTONIO Y LA SOBRINA DE INGRID GRUDKE

"Y si me levanto y te chapo y ya”, le escribió Colantonio a la tercera en discordia. “¿Y que se vaya todo a la mier... decís?”, le respondió ella sin medir las consecuencias.

Posteriormente, y de acuerdo a lo que se pudo apreciar, ambos se enviaron mensajes donde expresaban con gran cariño su amor mutuo. “Me quería ir con vos. Te amo. Es tan lindo cruzarte”, le envió el esposo de la modelo. “Dios, sí. Te amo”, cerró ella.

¿Quién es la sobrina de Ingrid Grudke que fue amante de su novio?

Vale remarcar que Ingrid no ocultó nada y manifestó sentirse traicionada. “No es que fue un desliz, se confundieron y pasó algo. Lamentablemente fueron varios meses. Nosotros apostamos a un proyecto de pareja a futuro, a mucho tiempo. Creí en él, creí en todo lo que sentía, en lo que yo sentía por él, en lo que supuestamente él sentía por mí, y me siento estafada emocionalmente más que nada”, confesó en A la tarde.

“Había conversaciones entre ellos a mis espaldas, y mientras yo dormía en una habitación, ellos estaban al lado”, remató.

Ingrid Grudke confirmó que está separada porque su pareja le fue infiel con su sobrina

