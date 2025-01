En medio de una fuerte polémica, la modelo argentina Ingrid Grudke anunció su separación de su pareja, Martín Colantonio, a quien conoció en 2019 en un balneario de Mar del Plata. La separación se habría dado porque el empresario la habría engañado con su sobrina política.

Según contaron en Primera Edición, la joven en cuestión se llama Andrea, tiene 26 años y es la esposa de Santiago, el sobrino de Grudke. Tras casarse con él ingresó a la familia y rápidamente ganó protagonismo por el rol que le dio Grudke, también sumándola a sus negocios, y transformándola en una suerte de mánager.

“Una empleada doméstica del departamento donde se instalan Martín e Ingrid en 2020, en un complejo muy importante de Posadas, le dice: ‘Señora, discúlpeme el comentario, algo pasa entre Andrea y Martín. Ella decidió no creer, hasta que viene una amiga de Ingrid y le dice: ‘Hay algo que no estás viendo’”, comentó el periodista, Luis Bremer sobre lo sucedido.

LA CONFIRMACIÓN

“Hace tres meses que me separé, y me cuesta mucho hablar del tema, todavía para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor. Tengo que seguir trabajando, le estoy poniendo todas las ganas para seguir trabajando, eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando”, explicó en diálogo por el programa “A la Tarde” por América."

"Me separé y no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno…por cosas del universo se terminan”.

“Esta es mi historia y me tenía que hacer cargo. Es mi realidad aunque ellos me lo nieguen, yo sé lo que viví y lo doloroso que fue para mí. Después, que cada uno arme sus conjeturas, para mi va a seguir siendo parte de mí vida, para mí es muy doloroso”, concluyó aún dolorida por lo sucedido.

Con información de Pronto, editada y redactada por un periodista de ADNSUR