Santi Maratea descolocó a Mirtha Legrand cuando le preguntó por su vida amorosa

Santiago Maratea descolocó a Mirtha Legrand cuando, en su programa de Canal 13 que lo tuvo como uno de los invitados centrales, le contó detalles de su vida amorosa.

Mirtha, que no lo conocía personalmente, quiso saber en qué situación estaba en relación a la vida personal, con sus 30 años.

El influencer, en una mesa compartida con Luis Majul, Karina Jelinek, Marcelo Polino, y Patricia Bullrich mientras se presentaba fue blanco de las preguntas de Mirtha.

“Sos amoroso y lindo”, le dijo en “La noche de Mirtha” al romper el principio de la charla.

Luego de decirle que no parecía que tuviera 30 años, sino menos, la conductora le preguntó por su vida privada.

“¿Estás está casado o en pareja?”; le preguntó.

Con cara de sorpresa, Maratea fue terminante: “Nooo. Estoy muy lejos de casarme. No sé si algún día me casaré. No sueño con eso”.

"No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor. Pero si tuviera pareja, no proyecto para ese lado. Siento que es muy caro (hacer) la fiesta”, dijo.

“Pero con la plata que juntás… ", le dijo Mirtha, que luego quiso saber cómo hacía para llevar adelante tantas campañas solidarias para recaudar fondos.

El resto de la mesa, de inmediato, coincidió con que con un par de campañas en Instagram, en su rol de influencer, no tendría problemas en juntar el dinero que le demandaría esa fiesta de casamiento.