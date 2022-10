Fiestas, recitales y más para disfrutar este fin de semana largo en Comodoro y Rada Tilly

Reseña: Expulsados es una banda de punk rock formada en 1993 en Banfield. Su debut en público fue el 25 de mayo de 1993 en el colegio Paideia de Temperley. Sus influencias son: la banda punk norteamericana Ramones, de la cual hacían versiones, y también otras bandas de los '60 y '70 como Buzzcocks, The Kinks, The Who, The Damned, Gary Lewis & The Playboys, Beach Boys, entre otras. En esta oportunidad compartirán escenario con Demasiada Presión y Tetrabrik.