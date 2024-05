Cristian Jeremías, conocido como ”Pin", es un joven de 28 años que día tras día se presenta en los semáforos del centro de Comodoro Rivadavia, realizando performances con el objetivo de recolectar el dinero necesario para sobrevivir cada jornada. Su talento y carisma le han valido el reconocimiento de la comunidad, convirtiéndolo en una figura icónica de la ciudad petrolera.

Este viernes por la tarde en el programa Voces de Seta TV, el reconocido influencer compartió detalles inéditos de su vida y sorprendió a todos al revelar una faceta particular: su pasión por cantar.

Aunque nunca buscó la fama, 'el Pin' se vio sorprendido al descubrir que se había convertido en el protagonista involuntario de decenas de memes en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Algunos incluso lograron trascender a nivel nacional.

Abel Pintos entristeció a sus fans al comunicarles que dejará de cantar en Argentina

A pesar de esta exposición, el artista se ha mantenido indiferente ante las críticas y comentarios, confesando que no le importa lo que se diga de él en estos espacios virtuales. “Nunca me molestó los memes, sí me enojaba que hicieran capturas de mis estados y los publicaran”, comentó.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que 'el Pin' decidió enfrentar a alguien que utilizaba su imagen en las redes sociales. Narró detalladamente el momento en el que se dirigió a la persona responsable, pero lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. “Se la devolví y publiqué una fotografía de él”, lanzó sin filtros y entre risas en relación a la exposición de Ale Rojas, otro famoso influencer local.

Se filtró el nombre que Nicole Neumann y Manu Urcera le pondrán a su hijo: "Es top"

Pero las habilidades de ‘El Rey Pinusa’ no se limitan a sus performances en los semáforos. En el estudio de Seta TV, Cristian conquistó al público con su voz y dejó a todos impresionados con su actuación al ponerle voz a canciones de rock nacional y cumbia.

Por último, el influencer local manifestó una vez más su fanatismo por Jorge Newbery y en una pregunta picante, fue contundente con su respuesta. "Por 200 lucas verdes, ¿Te cambiarías de equipo?", le consultaron. "No, nunca me voy a cambiar", cerró.